Exp_ColorZerolagJCCX
当 ColorZerolagJCCX 指标的云改变其颜色时，Exp_ColorZerolagJCCX EA 入场。当振荡器与信号线交叉时，一个交易信号会在柱线收盘时产生。
放置 JCCX.ex5 和 ColorZerolagJCCX.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators。
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例.1. 图表中是交易例子
测试结果 2014 品种 GBPJPY H4:
图例.2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13875
