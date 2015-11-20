代码库部分
\MQL5\Experts\
exp_colorzerolagjccx.mq5 (7.26 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) 预览
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
colorzerolagjccx.mq5 (11.77 KB) 预览
jccx.mq5 (7.63 KB) 预览
在MetaEditor如何使用下载的代码
ColorZerolagJCCX 指标的云改变其颜色时，Exp_ColorZerolagJCCX EA 入场。当振荡器与信号线交叉时，一个交易信号会在柱线收盘时产生。

放置 JCCX.ex5 和 ColorZerolagJCCX.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators。

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例.1. 图表中是交易例子

测试结果 2014 品种 GBPJPY H4:

图例.2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13875

