Exp_ColorZerolagJCCX - MetaTrader 5のためのエキスパート

\MQL5\Experts\
exp_colorzerolagjccx.mq5 (7.26 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ビュー
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
colorzerolagjccx.mq5 (11.77 KB) ビュー
jccx.mq5 (7.63 KB) ビュー
エキスパートアドバイザ Exp_ColorZerolagJCCXは、インディケータ ColorZerolagJCCXの雲の色を変えることができます。オシレータ―とそのシグナルのラインの交差が起こった場合に、バーが閉じるときに取引実行のシグナルが生成されます。

生成されたアドバイザーが正常に動作する為には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダ内に、インディケータJCCX.ex5とColorZerolagJCCX.ex5のコンパイルされたファイルがある必要があります。

下に引用したテスト時には、エキスパートアドバイザの入力パラメータは初期の設定のものを使用しています。ストップロスとテイクプロフィットは、テストの際に使用していません。

画像1チャート上の取引例

2014年/GBPJPY/4時間足のテストの結果

画像2テスト結果のチャート

