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Exp_ColorZerolagJCCX - эксперт для MetaTrader 5
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Эксперт Exp_ColorZerolagJCCX со входом при изменении цвета облака индикатора ColorZerolagJCCX. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло пересечение осциллятора и его сигнальной линии.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов JCCX.ex5 и ColorZerolagJCCX.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис.1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2014 год на GBPJPY H4:
Рис.2. График результатов тестирования
Индикатор ColorZerolagJCCX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ColorZerolagJCCX
Этот аналог осциллятора JCCX формирует свои показания, используя пять индикаторов JCCX.
Индикатор Schaff Trend Cycle, построенный на разности между двумя разнопериодными осцилляторами JCCX.GlobalVariable
Этот советник демонстрирует пример работы с глобальными переменными. Задача советника: сохранить результат расчетов в глобальную переменную, а при новой инициализации получить значение глобальной переменной.