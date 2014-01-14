Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
T3MACO - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1412
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Perky_z
Oscilador que utiliza o cálculo da média T3.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 30.10.2007.
Fig.1 Indicador T3MACO
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1386
Indicador que exibe os níveis de preço via fractais.TrendEnvelopes
Indicador de tendência na forma de semáforo.
Uma vela azul do indicador BrainTrend1 é um sinal para abrir uma posição de compra, uma vela vermelha é um sinal para abrir uma posição de venda.MACDWaterlineCrossExpectator, buscando a eficácia do sistema
Este é um sistema de comércio clássico que consiste em comprar quando o indicador MACD cruza acima da linha d'água e vender quando cruza abaixo dela. Este EA trabalha juntamente com um sistema de gestão monetária que tem uma expectativa matemática positiva.