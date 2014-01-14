CodeBaseSeções
T3MACO - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

Perky_z

Oscilador que utiliza o cálculo da média T3.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 30.10.2007.

Fig.1 Indicador T3MACO

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1386

