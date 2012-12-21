CodeBaseРазделы
Индикаторы

T3MACO - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
2547
(19)
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) просмотр
t3maco.mq5 (5.42 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров

Реальный автор:

Perky_z

Осциллятор с использованием T3 усреднения.

Индикатор использует классы библиотек SmoothAlgorithms.mqh и IndicatorsAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 30.10.2007.

Рис.1 Индикатор T3MACO

Класс для построения MFI с использованием кольцевого буфера Класс для построения MFI с использованием кольцевого буфера

Класс предназначен для расчета технического индикатора Индекс Денежных Потоков (Money Flow Index, MFI) с использованием алгоритма кольцевого буфера.

Класс для построения AMA с использованием кольцевого буфера Класс для построения AMA с использованием кольцевого буфера

Класс предназначен для расчета технического индикатора Адаптивное Скользящее Среднее (Adaptive Moving Average, AMA) с использованием алгоритма кольцевого буфера.

ytg_Fractals_Price ytg_Fractals_Price

Индикатор ценовых уровней фракталов

TrendEnvelopes TrendEnvelopes

Типичный, семафорный индикатор тренда.