T3MACO - Indikator für den MetaTrader 5
Ansichten:
- 893
Rating:
-
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der echte Autor:
Perky_z
Oszillator, der die T3 Mittelung verwendet.
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 30.10.2007.
Abb.1 Der T3MACO Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1386
