CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

T3MACO - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
893
Rating:
(19)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der echte Autor:

Perky_z

Oszillator, der die T3 Mittelung verwendet.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 30.10.2007.

Abb.1 Der T3MACO Indikator

Abb.1 Der T3MACO Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1386

Klasse zum Zeichnen des RSI unter Verwendung des Ringbuffers Klasse zum Zeichnen des RSI unter Verwendung des Ringbuffers

Die Klasse wurde zur Berechnung des technischen Indikators Relative Strength Index (Relative Strength Index, RSI) unter Verwendung des Algorithmus des Ringbuffers entwickelt.

Exp_ColorXADX Exp_ColorXADX

Das Handelssystem basiert auf Änderung der Trendrichtung und Stärke des Trends welche durch den ColorXADX Indikator dargestellt wird.

RD-TrendTrigger RD-TrendTrigger

Oszillator, der die T3 Mittelung von Technical Analysis of Stocks and Commodities (Dez. 2004) verwendet.

PriceVSwma PriceVSwma

Variation nicht-trivialer linearer Kombination des Stochastic Oszillators