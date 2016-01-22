基于比尔·威廉姆斯 "新交易维度" 一书的 EA。

代码编写用于实际交易。其中有一个错误处理和修复函数, 智能手数调整。EA 的操作已适当注释。两类信号: 经典和挂单。信号的类型取决于鳄鱼线的相互布局。

Filter=30, Gator_Div_slow=250, Gator_Div_fast=150 — H4 图表的评估值 (每个货币对都需要优化)。建议时间帧 — 小时线或以上。

当鳄鱼齿线之上分形突破时买入。当鳄鱼齿线之下分形突破时卖出。尾随停止跟踪鳄鱼红线, 还有分形。只能有一笔持仓。金字塔 (如书中那样) 未采用。

只能工作于 5-位小数报价！