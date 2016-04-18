Ein Expert Advisor basierend auf dem "New Trading Dimensions" Buch von Bill Williams.

Dieser Programmcode wurde für das reale Handeln geschrieben. Es gibt eine Fehlerbehandlungsroutine und eine intelligente Lot-Berechnung. Die Arbeitsweise des EA ist ausführlich kommentiert. Es gibt zwei Arten von Signalen Doppelpunkt klassische und wartende (pending). Dieses Signal hängt von der gegenseitigen Anordnung der Alligator Linien ab.

Filter=30, Gator_Div_slow=250, Gator_Div_fast=150 — the estimated value for the H4 chart (each pair requires optimization). Empfohlene Timeframe — Stündlich und größer.

Kauf nach dem Ausbruch aus dem Fraktal oberhalb der Zähne des Alligators. Verkauf nach dem Ausbruch aus dem Fraktal unterhalb der Zähne des Alligators. Trailing Stop an der roten Linie des Alligators sowie an den Fraktalen. Dieser Expert Advisor kann nur eine Position gleichzeitig verarbeiten. Pyramiding (Wie in dem Buch beschrieben) Wird hier nicht verwendet.

Diese Expert Advisor arbeitet nur mit 5-digit Quotes!