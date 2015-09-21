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Simple Williams - эксперт для MetaTrader 4
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Эксперт на основе книги Билла Вильямса "Новые измерения в биржевой торговле".
Код старался написать для реальной торговли. Есть функция обработки ошибок и борьбы с ними, интеллектуальная корректировка лота. Работа эксперта неплохо прокомментирована. Два типа сигналов: классические и отложенные. Тип сигнала зависит от взаимного расположения линий Аллигатора.
Filter=30, Gator_Div_slow=250, Gator_Div_fast=150 — ориентировочное значение для 4-х часового графика (для каждой пары требуется оптимизация). Рекомендуемый таймфрейм — не менее часового.
Покупка при пробитии фрактала выше зубов аллигатора. Продажа при пробитии фрактала ниже зубов аллигатора. Трейлинг-стоп по красной линии Аллигатора, а также по фракталам. Держит всего одну позицию. Пирамидинг (как в книге) не применяется.
Работает только с пятизначными котировками!
Виртуальный трейлинг может выставлять стоп-лосс, тейк-профит и тралить ордер таким образом, чтобы стопы не были видны брокеру.RSI_Expert
Простой советник на индикаторе RSI.
Индикатор подкачивает историю символов, по которым есть открытые графики. При переключении таймфреймов не нужно будет ожидать обновления.Volatile action
Идея, заложенная в эксперт, основана на взрыве волатильности в импульсных волнах.