Эксперт на основе книги Билла Вильямса "Новые измерения в биржевой торговле".

Код старался написать для реальной торговли. Есть функция обработки ошибок и борьбы с ними, интеллектуальная корректировка лота. Работа эксперта неплохо прокомментирована. Два типа сигналов: классические и отложенные. Тип сигнала зависит от взаимного расположения линий Аллигатора.

Filter=30, Gator_Div_slow=250, Gator_Div_fast=150 — ориентировочное значение для 4-х часового графика (для каждой пары требуется оптимизация). Рекомендуемый таймфрейм — не менее часового.

Покупка при пробитии фрактала выше зубов аллигатора. Продажа при пробитии фрактала ниже зубов аллигатора. Трейлинг-стоп по красной линии Аллигатора, а также по фракталам. Держит всего одну позицию. Пирамидинг (как в книге) не применяется.

Работает только с пятизначными котировками!