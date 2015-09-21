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Simple Williams - эксперт для MetaTrader 4

Alexey Zykov
Alexey Zykov

Alexey Zykov

2 кода 1 тема 28 комментариев
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Просмотров:
8839
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
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Эксперт на основе книги Билла Вильямса "Новые измерения в биржевой торговле".

Код старался написать для реальной торговли. Есть функция обработки ошибок и борьбы с ними, интеллектуальная корректировка лота. Работа эксперта неплохо прокомментирована. Два типа сигналов: классические и отложенные. Тип сигнала зависит от взаимного расположения линий Аллигатора.

Filter=30, Gator_Div_slow=250, Gator_Div_fast=150 — ориентировочное значение для 4-х часового графика (для каждой пары требуется оптимизация). Рекомендуемый таймфрейм — не менее часового.

Покупка при пробитии фрактала выше зубов аллигатора. Продажа при пробитии фрактала ниже зубов аллигатора. Трейлинг-стоп по красной линии Аллигатора, а также по фракталам. Держит всего одну позицию. Пирамидинг (как в книге) не применяется.

Работает только с пятизначными котировками!

Виртуальный трейлинг-стоп Виртуальный трейлинг-стоп

Виртуальный трейлинг может выставлять стоп-лосс, тейк-профит и тралить ордер таким образом, чтобы стопы не были видны брокеру.

RSI_Expert RSI_Expert

Простой советник на индикаторе RSI.

Swapping Swapping

Индикатор подкачивает историю символов, по которым есть открытые графики. При переключении таймфреймов не нужно будет ожидать обновления.

Volatile action Volatile action

Идея, заложенная в эксперт, основана на взрыве волатильности в импульсных волнах.