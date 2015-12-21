エキスパートアドバイザは、ビル・ウィリアムスの本『株式取引における新たな変更』をベースにしています。

コードは実際の取引用に書くように努めました。エラー改善と対策機能、ロットの知的修正があります。エキスパートアドバイザの動作がよく物語っています。シグナルの2つのタイプは、典型と指値です。シグナルのタイプは、アリゲーターラインの相対的位置に依存します。

Filter=30, Gator_Div_slow=250, Gator_Div_fast=150 — 4時間チャートの概算値（それぞれのペアに対して最適化が求められる）推奨時間軸は、1時間以上です。

アリゲーターの歯より上のフラクタルの利益の時に買います。アリゲーターの歯よりも下のフラクタルの突破時に売ります。アリゲーターの赤い線、またはフラクタルによるトレイリングストップ。1つのポジションだけを持ちます。ピラミッド（本の中にあるような）は使用していません。

5単位相場でのみ動作します！