O Expert Advisor baseado no livro "New Trading Dimensions", Bill Williams.

O código foi escrito para a negociação real. Existia um erro de processamento e a função foi corrigida, ajuste muito intelectual. A operação do EA é decentemente comentada no código. Dois tipos de sinais: clássico e pendentes. O tipo do sinal depende da disposição das linhas do indicador Alligator.

Filter=30, Gator_Div_slow=250, Gator_Div_fast=150 — valor estimado para o gráfico H4 (cada par requer uma otimização). Titmeframe recomendado - H1 e acima.

Comprar no rompimento do fractal acima da linha dos dentes do Alligator. Vender no rompimento do fractal abaixo da linha dos dentes do Alligator. Trailing stop na linha vermelha do Alligator, assim como nos fractais. Abre apenas uma posição. A piramidização (como no livro) não é usada.

Funciona apenas nas cotações de 5 dígitos!