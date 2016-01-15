O Trailing Stop Virtual pode colocar Stop Loss,Take Profit e arrastar a ordem de forma que ela não seja visível pela corretora, ou seja, as ordens não são colocadas no centro da negociação, mas no seu computador e ninguém poderá ver seus planos, exceto você e seu computador.

Além da invisibilidade, existe outra funcionalidade: muitas corretoras têm grandes spreads e níveis para definir os Stops, agora estes níveis não prejudicarão você de maneira nenhuma, o expert simplesmente irá ignorá-los.

Acho que tudo é evidente com Stop Loss e Take Profit, somente o trailing Stop será descrito.

O Trailing Stop é controlado por três variáveis:

comprimento do Trailing Stop; lucro mínimo para o início; passo do Trailing Stop.

O Stop Loss virtual segue o preço à distância do comprimento do Trailing Stop. Lucro mínimo - quando o stop loss virtual é colocado. Passo do Trailing Stop - quando o Stop Loss virtual está se deslocando.

Deixe definido os valores de 5, 2 e 3 respectivamente.

Uma vez que o lucro da ordem atinge 7 pontos, o Stop Loss virtual se move para o preço de abertura da ordem mais 2 pontos do lucro mínimo. Em seguida, se o preço alcança 3 pontos na direção de lucro, o stop loss será movido para 5 pontos de lucro e assim por diante, seguindo o preço a uma distância de 5 pontos. Se o preço puxa de volta para o nível do Stop, a ordem será fechada.

Os trailing stops são mostrados como linhas pontilhadas.

Existem outros planos de desenvolvimento para adicionar a possibilidade de mover a linha na mão, então os Stops podem ser corrigidos durante a operação. Há também planos para adicionar suporte ao número de ordens. Atualmente, o Trailing Stop funciona corretamente somente com uma ordem ao lado, apesar de que o Trailing Stop não fechará posições com prejuízo, mesmo se houver várias ordens colocadas em cada direção.

Para ter uma melhor compreensão do Expert Advisor, ele pode ser colocado no testador estratégia e visto em ação usando o modo de Visualização.