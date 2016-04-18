Mit dem virtuellen Trailingstop können Sie Stop Loss und Take Profit platzieren ohne dass der Broker dieses sehen kann. Stop Loss und Take Profit werden also nicht in dem "Dealing Center" platziert, sondern auf Ihrem Computer, wobei es niemandem möglich ist ihre Handelsstrategie einzusehen.

Unabhängig von der Unsichtbarkeit gibt es noch eine andere nützliche Sache: Viele Broker haben einen sehr großen Spread bei der Ausführung von Stop Loss. Aber jetzt treten diese großen Spreads, die Sie empfindlich treffen können, nicht mehr auf..

Ich gehe davon aus dass alles klar ist, was Stop Loss und Take Profit betrifft. Only the Trailing Stop will be described.

Das Trailingstop wird über drei Variablen kontrolliert:

Die Länge des Trailingstop; Der minimale Profit für den Start Die Schrittweite des Trailingstop

Das virtuelle Trailingstop folgt dem Preis mit dem Abstand der angegebenen Trailingstop-Länge. Minimum profit — Der Wert, ab dem das Virtuelle Stop-Loss aktiv wird. Step of the trailing stop — Die Schrittweite des virtuellen Stop-Loss.

Lassen Sie die Werte von 5, 2 und 3 verwenden.

Wenn der Profit der Order 7 Punkte erreicht hat, dann bewegt sich das virtuelle Stop-Loss zu dem Eröffnungspreis der Order plus zwei Punkte von dem minimalen Profit. Wenn sich der Preis weitere 3 Punkte in die Richtung des Profits bewegt, dann wird der Stop Loss 5 Punkte des Profits haben und so weiter. Stop Loss folgt jetzt dem Preis mit einem Abstand von 5 Punkten. Wenn der Preis zurückfällt bis zum Stop Loss Level, dann wird die Order geschlossen.

Die trainingstops werden als gepunktete Linie gezeichnet.

Ich plane für die Zukunft die Möglichkeit, dass die Linien von Hand bewegt werden können, damit der Stop-Loss während der Operation noch korrigiert werden kann. Es gibt zudem noch die Pläne, dass dieses Tool mehrere Orders gleichzeitig unterstützen kann. Zurzeit arbeitet dieses Trailingstop nur mit einer Order pro Seite. Aber das Trailingstop schließt keine Verlustpositionen, auch wenn es mehrere Orders in jede Richtung gibt.

Lassen Sie dieses Tool im Strategie Tester im visuell Modus laufen, um es besser verstehen zu können.