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Виртуальный трейлинг-стоп - эксперт для MetaTrader 4
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Виртуальный трейлинг может выставлять стоп-лосс, тейк-профит и тралить ордер таким образом, чтобы стопы не были видны брокеру, т.е. они выставляются не в самом дилинговом центре, а на вашем компьютере, и никто, кроме вашего компьютера и вас, не имеет возможности видеть ваши планы.
Помимо невидимости, есть еще очень полезная вещь: у многих брокеров очень большие спреды и уровни установки стопов, так вот теперь эти уровни никак не могут вам навредить, советник просто их игнорирует.
По стоп-лоссу и тейк-профиту, как я понимаю, все и так понятно. Опишу лишь трал.
Трал управляется тремя переменными:
- длина трала;
- минимальная прибыль для старта;
- шаг трала.
Виртуальный стоп-лосс тянется за ценой на расстоянии длины трала. Минимальная прибыль — это то, когда начинаем выставлять виртуальный стоп-лосс. Шаг трала — это через сколько мы будем перемещать виртуальный стоп-лосс.
Допустим, у нас стоят значения 5, 2 и 3 соответственно.
Когда прибыль ордера достигнет 7 пунктов, виртуальный стоп-лосс переместится на цену открытия ордера плюс 2 пункта минимальной прибыли. Далее, если цена пройдет 3 пункта в сторону прибыли, стоп-лосс будет перемещен на 5 пунктов прибыли и так далее за ценой на расстоянии 5 пунктов. При откате цены до уровня стопа ордер будет закрыт.
Стопы трала обозначаются пунктирными линиями.
В дальнейших доработках планирую сделать возможность перемещения линии вручную, чтобы можно было корректировать стопы во время работы. Также в планах есть доработка количества ордеров. Сейчас корректная работа трала возможна только при 1 ордере в каждую сторону. Но несмотря на это, трал не будет закрывать убыточные позиции, даже если выставлено несколько ордеров в каждом направлении.
Для более простого и быстрого понимания советника можно установить его в тестер и там в режиме визуализации посмотреть его работу.
Простой советник на индикаторе RSI.Price Channel Central
Индикатор канала. Отображает также текущие уровни канала в виде ценовых меток и тип сигнала для принятия торговых решений.
Эксперт на основе книги Билла Вильямса "Новые измерения в биржевой торговле".Swapping
Индикатор подкачивает историю символов, по которым есть открытые графики. При переключении таймфреймов не нужно будет ожидать обновления.