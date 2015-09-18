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Виртуальный трейлинг-стоп - эксперт для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
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Рейтинг:
(57)
Опубликован:
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Виртуальный трейлинг может выставлять стоп-лосс, тейк-профит и тралить ордер таким образом, чтобы стопы не были видны брокеру, т.е. они выставляются не в самом дилинговом центре, а на вашем компьютере, и никто, кроме вашего компьютера и вас, не имеет возможности видеть ваши планы.

Помимо невидимости, есть еще очень полезная вещь: у многих брокеров очень большие спреды и уровни установки стопов, так вот теперь эти уровни никак не могут вам навредить, советник просто их игнорирует.

По стоп-лоссу и тейк-профиту, как я понимаю, все и так понятно. Опишу лишь трал.

Трал управляется тремя переменными:

  1. длина трала;
  2. минимальная прибыль для старта;
  3. шаг трала.

Виртуальный стоп-лосс тянется за ценой на расстоянии длины трала. Минимальная прибыль — это то, когда начинаем выставлять виртуальный стоп-лосс. Шаг трала — это через сколько мы будем перемещать виртуальный стоп-лосс.

Допустим, у нас стоят значения 5, 2 и 3 соответственно.

Когда прибыль ордера достигнет 7 пунктов, виртуальный стоп-лосс переместится на цену открытия ордера плюс 2 пункта минимальной прибыли. Далее, если цена пройдет 3 пункта в сторону прибыли, стоп-лосс будет перемещен на 5 пунктов прибыли и так далее за ценой на расстоянии 5 пунктов. При откате цены до уровня стопа ордер будет закрыт.

Стопы трала обозначаются пунктирными линиями.

В дальнейших доработках планирую сделать возможность перемещения линии вручную, чтобы можно было корректировать стопы во время работы. Также в планах есть доработка количества ордеров. Сейчас корректная работа трала возможна только при 1 ордере в каждую сторону. Но несмотря на это, трал не будет закрывать убыточные позиции, даже если выставлено несколько ордеров в каждом направлении.

Для более простого и быстрого понимания советника можно установить его в тестер и там в режиме визуализации посмотреть его работу.

RSI_Expert RSI_Expert

Простой советник на индикаторе RSI.

Price Channel Central Price Channel Central

Индикатор канала. Отображает также текущие уровни канала в виде ценовых меток и тип сигнала для принятия торговых решений.

Simple Williams Simple Williams

Эксперт на основе книги Билла Вильямса "Новые измерения в биржевой торговле".

Swapping Swapping

Индикатор подкачивает историю символов, по которым есть открытые графики. При переключении таймфреймов не нужно будет ожидать обновления.