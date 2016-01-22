虚拟尾随停止可以设置止损, 止盈并一路尾随订单, 而这些对于券商都不可见, 即, 它们不会置于交易中心, 只在您的电脑上, 除了您自己和您的电脑, 没人可以窥视您的计划。

除了隐形, 还有另外一个有用的东西: 许多券商的点差以及设置停止的间距巨大, 而现在这些级别都无法对您造成伤害, EA 简单地忽略它们。

我猜测止损和止盈全都明了。只有尾随停止需要说明。

尾随停止通过三个变量控制:

尾随停止长度; 启动开始的最小盈利; 尾随停止步长。

虚拟止损以尾随停止长度为距离跟随价格。最小赢利 — 何时放置虚拟止损。尾随停止步长 — 何时移动虚拟止损。

数值分别设为 5, 2 和 3。

一旦订单利润到达 7 个点, 虚拟止损移动到开单价加最小赢利 2 个点。下一次, 如果价格在盈利方向上前进 3 个点, 止损将移至盈利 5 个点, 如此继续, 一直距价格 5 个点跟随。如果价格拉回到停止位, 订单将会平仓。

尾随停止显示为虚线。

进一步的开发计划是添加手工移动停止线的能力, 以便停止位可以在操作期间得到调整。也有计划增加订单数量的支持。目前, 尾随停止只在每侧仅有一笔订单时才可正常工作。但是, 尾随停止不会将亏损单平仓, 即使每个方向上放置了多个订单。

为了更好地理解 EA, 可以在策略测试器里使用可视模式来观察它的动作。