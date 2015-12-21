仮想トレイリングストップは、ストップロス、テイクプロフィットや注文のトレーリングをブローカーにストップを知られずに設定することができます。つまり、ストップは証券会社ではなく、あなたのコンピュータ上で設定され、あなたのコンピュータとあなた以外に誰もそのプランを見ることはできません。

不可視化以外にもとても有益なことがあります。多くのブローカーにはとても大きなスプレッドとストップレベルの設定があります。しかし、これらのレベルはこれからはあなたに害を与えることなく、エキスパートアドバイザはただそれらを無視します。

私が思うに、ストップロスとテイクプロフィットによって、全てがわかります。トレイリングストップのみ説明します。

トレイリングストップは3つの変数によって制御されます。：

トレイリングストップの長さ スタートの最少利益 トレイリングストップのステップ

仮想ストップロスは、トレイリングストップの距離で価格を取ろうとします。最少利益―仮想ストップロスを設定する時の物。トレイリングストップのステップ―どれくらい後で仮想ストップロスを移動させるか。

私達には5と2、そして3の数値があるとしましょう。

注文の利益が7ポイントに達すると、仮想ストップロスは最少利益の2ポイントをプラスした注文の始値に移動します。その後、もし価格が3ポイント利益の方向へ向かうようなら、ストップロスは5ポイント分移動し、その後も価格から5ポイントの距離をとって移動します。価格がストップオーダーのレベルまで反転する場合、注文は閉じられます。

トレイリングストップは点線で表示されています。

これからの改善としては、動作時にストップを補正できるように線を手動で移動できるようにしたいと思っています。同様に計画の中には注文数の改善もあります。現段階ではトレイリングストップは、1列に1注文の時にのみ正常に動作します。しかし、それにも関わらず、それぞれの方向にいくつかの注文が設定されていたとしても、トレイリングストップは損失のあるポジションを閉じません。

より早く簡単にエキスパートアドバイザを理解するには、テスターにセットし、ビジュアルモードでその動作を確認してみてください。