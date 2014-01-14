Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
WcciPatterns - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1556
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Yuri Ershtad
Indicador Woodies CCI Paterns
Uma descrição detalhada do indicador é apresentada dentro do código pelo autor!
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 30.10.2007.
Fig.1 Indicador Woodies CCI Paterns
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1383
Oscilador que utiliza o cálculo da média T3 da Análise Técnica de Ações e Commodities (Dec. 2004).BrainTrend2Sig
BrainTrend2Sig é um indicador de tendências do mercado, que atribui um símbolo tipo semáforo abaixo ou acima dos candles de acordo com a direção da tendência.
BrainTrend2 é um indicador de tendências do mercado que atribui cores para os candles de acordo com a direção da tendência.A classe para desenhar o indicador ER usando o buffer anel
A classe foi projetada para o cálculo do indicador técnico Rácio Eficiente (Efficiency Ratio, ER), utilizando o algoritmo do buffer anel.