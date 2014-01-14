CodeBaseSeções
Indicadores

WcciPatterns - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1556
Avaliação:
(21)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

Yuri Ershtad

Indicador Woodies CCI Paterns

Uma descrição detalhada do indicador é apresentada dentro do código pelo autor!

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 30.10.2007. 

Fig.1 Indicador Woodies CCI Paterns

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1383

