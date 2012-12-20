CodeBaseРазделы
WcciPatterns - индикатор для MetaTrader 5

Реальный автор:

Yuri Ershtad

Индикатор Woodies CCI Paterns.

Максимально подробное описание работы индикатора представлено автором внутри самого кода этого индикатора!

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com  30.10.2007. 

Рис.1 Индикатор Woodies CCI Paterns

