Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
WcciPatterns - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 4165
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Yuri Ershtad
Индикатор Woodies CCI Paterns.
Максимально подробное описание работы индикатора представлено автором внутри самого кода этого индикатора!
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 30.10.2007.
Рис.1 Индикатор Woodies CCI Paterns
Класс предназначен для расчета технического индикатора Коэффициент Эффективности (Efficiency Ratio, ER) с использованием алгоритма кольцевого буфера.MultiTrend_Signal_KVN
Индикатор известного трейдера Корякина
Осциллятор с использованием T3 усреднения из журнала Technical Analysis of Stocks and Commodities (Dec. 2004).Класс для построения AMA с использованием кольцевого буфера
Класс предназначен для расчета технического индикатора Адаптивное Скользящее Среднее (Adaptive Moving Average, AMA) с использованием алгоритма кольцевого буфера.