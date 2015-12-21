私たちのファンページに参加してください
RSI_Expert - MetaTrader 4のためのエキスパート
インディケータRSIをベースにした簡単なエキスパートアドバイザです。
ストラテジーは十分に簡単なものです。：
- RSIの下のレベルの下から上への交差の際に買い取引が発生する。
- RSIの上のレベルの上から下への交差の際に売り取引が発生する。
ロットサイズは固定で、設定（ロット）にて指定されます。ストップロスとテイクプロフィットを指定することも可能です。
ローソクの形成過程で、インディケータは何かしらのレベル（上または下）から一時的に交差することがあり、取引シグナルは閉じたローソクで検証されるので、取引は次のローソクで開きます。閉じる時には少し面白く、基本的に取引は反対のシグナルが発生した時に閉じます。したがって、もし買い取引が開いていて、売りのシグナルが発生する場合、全ての買い取引は閉じられ、1つの売り取引が開きます。
しかし、もし何かしらの買い取引にストップロスが設定されていて、それによって取引を閉じることが利益をもたらす、もしくはプラスマイナスゼロになる場合、取引は閉じられず（ここではスワップは計算に入っていません）、全く同じことが売り取引で起こります。これはトレイリングストップを有効にした時にとても便利で、これの為には該当するエキスパートアドバイザの設定で、ストップロス/テイクプロフィットの最低限容認しうるレベルか、それ以上の数値かを指定するだけです。
重要！
確かにこれは『起動させた、そして忘れた』といったタイプの取引ロボットではありません。このロボットの要は、インディケータRSIと市場の観測にあります。
