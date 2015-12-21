コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

RSI_Expert - MetaTrader 4のためのエキスパート

Aleksey Cherbaev | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1079
評価:
(32)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

インディケータRSIをベースにした簡単なエキスパートアドバイザです。

ストラテジーは十分に簡単なものです。：

  • RSIの下のレベルの下から上への交差の際に買い取引が発生する。
  • RSIの上のレベルの上から下への交差の際に売り取引が発生する。

ロットサイズは固定で、設定（ロット）にて指定されます。ストップロスとテイクプロフィットを指定することも可能です。

ローソクの形成過程で、インディケータは何かしらのレベル（上または下）から一時的に交差することがあり、取引シグナルは閉じたローソクで検証されるので、取引は次のローソクで開きます。閉じる時には少し面白く、基本的に取引は反対のシグナルが発生した時に閉じます。したがって、もし買い取引が開いていて、売りのシグナルが発生する場合、全ての買い取引は閉じられ、1つの売り取引が開きます。

しかし、もし何かしらの買い取引にストップロスが設定されていて、それによって取引を閉じることが利益をもたらす、もしくはプラスマイナスゼロになる場合、取引は閉じられず（ここではスワップは計算に入っていません）、全く同じことが売り取引で起こります。これはトレイリングストップを有効にした時にとても便利で、これの為には該当するエキスパートアドバイザの設定で、ストップロス/テイクプロフィットの最低限容認しうるレベルか、それ以上の数値かを指定するだけです。

重要！

確かにこれは『起動させた、そして忘れた』といったタイプの取引ロボットではありません。このロボットの要は、インディケータRSIと市場の観測にあります。

このエキスパートアドバイザの動作についての質問や、改善については私宛てにお問い合わせください。喜んでサポートします！

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13809

Price Channel Central Price Channel Central

チャンネルインディケータ価格目盛として現在のチャンネルラインレベルや、取引実行の為のシグナルのタイプを表示します。

Road Map Road Map

利益獲得の為のブレイクスルーポイントと目標、一連の波を表示します。

仮想トレイリングストップ 仮想トレイリングストップ

仮想トレイリングストップは、ストップロス、テイクプロフィットや注文のトレーリングをブローカーにストップを知られずに設定することができます。

Simple Williams Simple Williams

エキスパートアドバイザは、ビル・ウィリアムスの本『株式取引における新たな変更』をベースにしています。