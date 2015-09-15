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RSI_Expert - эксперт для MetaTrader 4

Aleksey Cherbaev
Aleksey Cherbaev

Aleksey Cherbaev

2 кода 8 комментариев
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(32)
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Простой советник на индикаторе RSI.

Стратегия здесь довольно проста:

  • При пересечении нижнего уровня RSI снизу вверх открывается сделка BUY.
  • При пересечении верхнего уровня RSI сверху вниз открывается сделка SELL.

Размера лота фиксированный и задается в настройках (Лот). Также можно указать необходимые Stop Loss и Take Profit.

Так как в процессе формирования свечи индикатор может временно пересекать какой-либо из уровней (верхний или нижний) торговый сигнал проверяется на закрытии свечи, и, следовательно, сделка откроется на открытии следующей. А вот с закрытием немного поинтересней — в основном сделки закрываются при появлении противоположного сигнала. Соответственно, если открыты сделки на покупку, а появляется сигнал на продажу, все сделки на покупку закроются и откроется одна сделка на продажу.

Однако если у какой-либо сделки на покупку установлен стоп-лосс, и закрытие по нему даст прибыль или просто выведет сделку в ноль, то сделка не закроется (своп здесь не учитывается), точно так же будет и со сделками на продажу. Это очень удобно при включении трейлинг-стопа, для чего достаточно указать в соответствующей настройке советника значение, большее или равное минимально допустимому уровню стоп-лосса/тейк-профита.

Важно!

Конечно же, это не торговый робот типа "включил и забыл", его суть больше в исследовании рынка и индикатора RSI.

По адекватным вопросам о работе данного советника или его доработке вы можете смело обращаться ко мне, буду рад помочь!
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