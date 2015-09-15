Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
RSI_Expert - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 12388
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Простой советник на индикаторе RSI.
Стратегия здесь довольно проста:
- При пересечении нижнего уровня RSI снизу вверх открывается сделка BUY.
- При пересечении верхнего уровня RSI сверху вниз открывается сделка SELL.
Размера лота фиксированный и задается в настройках (Лот). Также можно указать необходимые Stop Loss и Take Profit.
Так как в процессе формирования свечи индикатор может временно пересекать какой-либо из уровней (верхний или нижний) торговый сигнал проверяется на закрытии свечи, и, следовательно, сделка откроется на открытии следующей. А вот с закрытием немного поинтересней — в основном сделки закрываются при появлении противоположного сигнала. Соответственно, если открыты сделки на покупку, а появляется сигнал на продажу, все сделки на покупку закроются и откроется одна сделка на продажу.
Однако если у какой-либо сделки на покупку установлен стоп-лосс, и закрытие по нему даст прибыль или просто выведет сделку в ноль, то сделка не закроется (своп здесь не учитывается), точно так же будет и со сделками на продажу. Это очень удобно при включении трейлинг-стопа, для чего достаточно указать в соответствующей настройке советника значение, большее или равное минимально допустимому уровню стоп-лосса/тейк-профита.
Важно!
Конечно же, это не торговый робот типа "включил и забыл", его суть больше в исследовании рынка и индикатора RSI.
Индикатор канала. Отображает также текущие уровни канала в виде ценовых меток и тип сигнала для принятия торговых решений.Советник по трендовой стратегии Светофор
Трендовая стратегия, основанная на скользящих средних с цветами, как у светофора. Цель написания советника — протестировать стратегию на истории и подобрать рабочие параметры.
Виртуальный трейлинг может выставлять стоп-лосс, тейк-профит и тралить ордер таким образом, чтобы стопы не были видны брокеру.Simple Williams
Эксперт на основе книги Билла Вильямса "Новые измерения в биржевой торговле".