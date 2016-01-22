基于 RSI 指标的简单 EA。



它的策略十分简单:

如果从底部上穿 RSI 的低位, 开买单。

如果从顶部下穿 RSI 的高位, 开卖单。

手数固定, 且在设置里指定 (Lot)。它也可以设置所需的止损和止盈位。

由于指标在处理正形成的蜡烛条时可能临时穿越任何级别 (上位或下位), 交易信号将于蜡烛条收盘时检查, 因此, 将在下根蜡烛条开盘时开仓。但平仓变得更有趣- 平仓主要发生于出现相反的信号时。相应地, 如果已开买单, 并出现卖信号, 那么所有买单平仓, 并开卖单。

不过, 如果若有买单已设置止损, 平仓将减少利润, 或盈亏平衡, 则不会平仓 (此处未考虑隔夜利率), 对于卖单处理相同。启用尾随停止很方便, 为此在 EA 的相应设置里设定一个大于或等于最小止损 / 止盈位的数值就足矣了。

重要！

当然, 这不是一款 "启动即忘" 类型机器人, 其目更多是为了研究市场和 RSI 指标。

请随意发给我任何关心的 EA 操作和改进问题, 我将很乐意提供帮助！