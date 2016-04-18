Ein einfacher Expert Advisor welche auf dem RSI Indikator beruht.



Die Strategie ist sehr einfach:

Wenn der untere Level des RSI von unten nach oben gekreuzt wird, dann wird eine Kauforder geöffnet.

Wenn der obere Level des RSI von oben nach unten gekreuzt wird dann wird eine Verkaufsorder geöffnet.

Die Lotgröße ist eine feste Größe und kann in den Eigenschaften angegeben werden. (Lot). Es ist ebenso möglich Stop Loss und Take Profit-Levels anzugeben.

Auch wenn der RSI-Level temporär gekreuzt wird, wird das Handelssignal nur am Ende einer Kerze überprüft und eine Order mit dem Öffnen der nächsten Kerze ausgeführt. Das Schließen der Order ist ein wenig interessanter — Die Transaktionen werden hauptsächlich geschlossen wenn das entgegengesetzte Signal auftritt. Dementsprechend werden Kauforders geschlossen, wenn ein Verkaufssignal auftritt und es wird eine neue Verkaufsorder geöffnet.

Wenn eine der Kauforders ein Stop Loss hat und das Schließen würde zum Profit oder den Break-even führen, dann wird der gesamte Deal nicht geschlossen (Swap wird hierbei nicht berücksichtigt.), das Gleiche gilt für Verkaufsorders. Daher ist es ratsam ein Trailingstop einzurichten, wobei es reicht einen Wert größer oder gleich den minimalen Stop-Loss oder Take Profit-Level in den zugehörigen Einstellung des Expert Advisors vorzunehmen das.

Wichtig!

Natürlich handelt es sich hierbei nicht um einen "Installieren und vergessen"-Roboter. Seine Aufgabe liegt eher darin, den RSI Indikator weiter zu erforschen.

Wenn Sie Fragen zu diesem Expert Advisor haben können Sie mich gerne kontaktieren!