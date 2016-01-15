Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
RSI_Expert - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1332
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Simples Expert Advisor com base no indicador RSI.
A estratégia é bastante simples:
- Se o nível inferior do RSI é atravessado de baixo para cima, uma oferta de compra é aberta.
- Se o nível superior do RSI é atravessada de cima para baixo, um negócio de venda é aberta.
O tamanho do lote é fixo e especificado nas configurações (Lote). Também é possível definir os níveis de Stop Loss e de Take Profit.
Uma vez que o indicador pode atravessar temporariamente qualquer um dos níveis (superior ou inferior) durante o processo da formação do candle, o sinal de negociação é verificado no fechamento de um candle, e consequentemente, a ordem será aberta no próxima candle. O fechamento é um pouco mais interessante - as ordens são fechadas principalmente quando ocorre o sinal oposto. Respectivamente, se ordens de compra estão abertas e um sinal de venda aparece, então todas as posições compradas são fechadas e uma única ordem de venda será aberta.
No entanto, se qualquer posição comprada tem definido um Stop Loss e fechando-a se obtém lucro ou simplesmente um empate, então a ordem não será fechada (swap não é levado em conta aqui), o mesmo acontecerá com as posições vendidas. Isto é muito conveniente para permitir o Trailing Stop, sendo suficiente definir um valor maior ou igual a um nível mínimo de Stop Loss / Take Profit na configuração correspondente do Expert Advisor.
Importante!
Claro, não é o tipo de robô para "ligar e esquecer", seu propósito é muito mais para pesquisar o mercado e o indicador RSI.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13809
Uma estratégia de tendência com base em médias móveis coloridas como um semáforo. O propósito de escrever o EA - testar a estratégia sobre o histórico e escolher os parâmetros de trabalho.Price Channel Central
Indicador de canal que também exibe os níveis de canal em tempo real como etiquetas de preço e o tipo de sinal para a tomada de decisões das operações.
O Trailing Stop Virtual pode colocar Stop Loss,Take Profit e arrastar a ordem de forma que ela não seja visível pela corretora.Simple Williams
O Expert Advisor baseado no livro "New Trading Dimensions", Bill Williams.