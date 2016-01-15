CodeBaseSeções
RSI_Expert - expert para MetaTrader 4

Simples Expert Advisor com base no indicador RSI.

A estratégia é bastante simples:

  • Se o nível inferior do RSI é atravessado de baixo para cima, uma oferta de compra é aberta.
  • Se o nível superior do RSI é atravessada de cima para baixo, um negócio de venda é aberta.

O tamanho do lote é fixo e especificado nas configurações (Lote). Também é possível definir os níveis de Stop Loss e de Take Profit.

Uma vez que o indicador pode atravessar temporariamente qualquer um dos níveis (superior ou inferior) durante o processo da formação do candle, o sinal de negociação é verificado no fechamento de um candle, e consequentemente, a ordem será aberta no próxima candle. O fechamento é um pouco mais interessante - as ordens são fechadas principalmente quando ocorre o sinal oposto. Respectivamente, se ordens de compra estão abertas e um sinal de venda aparece, então todas as posições compradas são fechadas e uma única ordem de venda será aberta.

No entanto, se qualquer posição comprada tem definido um Stop Loss e fechando-a se obtém lucro ou simplesmente um empate, então a ordem não será fechada (swap não é levado em conta aqui), o mesmo acontecerá com as posições vendidas. Isto é muito conveniente para permitir o Trailing Stop, sendo suficiente definir um valor maior ou igual a um nível mínimo de Stop Loss / Take Profit na configuração correspondente do Expert Advisor.

Importante!

Claro, não é o tipo de robô para "ligar e esquecer", seu propósito é muito mais para pesquisar o mercado e o indicador RSI.

Sinta-se livre para perguntar qualquer questão relativa à operação ou melhoria deste Expert Advisor, eu vou ficar feliz em ajudá-lo!

