Реальный автор:

Victor Nicolaev

Трендовый индикатор, определяющий свои значения на основании сигналов с мувинга LRMA и совокупности его сигнальных линий, периоды которых меняются в арифметической прогрессии.

Индикатор использует классы библиотек SmoothAlgorithms.mqh и IndicatorsAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 19.09.2008.

Рис.1 Индикатор VininI_Trend_LRMA