请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
VininI_Trend_LRMA - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 2111
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
真实作者:
Victor Nicolaev
一个趋势指标，检测 LRMA 均线以及一群它的信号线的信号值 信号线群 按算术级数改变周期。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 19.09.2008.
图例.1 VininI_Trend_LRMA 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1360
VininI_Trend_XMA_WPR
一个趋势指标，检测 Williams 百分比范围指标以及一群它的信号线的信号值，信号线群按算术级数改变周期。VininI_Trend
一个趋势指标，检测一群均线的信号值，均线群按算术级数改变周期。
Exp_CorrectedAverage
突破交易系统，使用 CorrectedAverage 移动均线。Exp_VininI_Trend
此 Exp_VininI_Trend 交易系统基于 VininI_Trend 指标的趋势方向改变。