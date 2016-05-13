CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

VininI_Trend_LRMA - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
880
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der echte Autor:

Victor Nicolaev

Ein Trend Indikator der seine Werte von den Signalen des LRMA Moving Average Indikator und der Gruppe seiner Signallinien, deren Periode sich in einer arithmetischen Reihe ändern, ableitet.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 19.09.2008.

Fig.1 The VininI_Trend_LRMA Indikator

Fig.1 Der VininI_Trend_LRMA Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1360

VininI_Trend_XMA_WPR VininI_Trend_XMA_WPR

Ein Trend Indikator der seine Werte von den Signalen des Williams Percent Range Indikator und der Gruppe seiner Signallinien, deren Periode sich in einer arithmetischen Reihe ändern, ableitet.

VininI_Trend VininI_Trend

Ein Trend Indikator der seine Werte von den Signalen der Gruppe von gleitenden Durchschnitten, deren Periode sich in einer arithmetischen Reihe ändern, ableitet.

Klasse um den MACD unter Verwendung des Ringbuffers zu zeichnen Klasse um den MACD unter Verwendung des Ringbuffers zu zeichnen

Diese Klasse wurde zur Berechnung des technischen Indikators Moving Average Konvergenz/Divergenz (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) mit Hilfe des Algorithmus des Ringbuffers entworfen.

EF_distance EF_distance

Weitere Veriante von Gleitenden Durchschnitten...