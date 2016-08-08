コードベースセクション
VininI_Trend_LRMA - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
901
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

Victor Nicolaev

LRMA移動平均とその期間が等差数列によって変更するシグナルラインから取られたシグナルに基づいてその値を決定するトレンド指標。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

この指標は初めにMQL4で実装され2008年9月19日にコードベースで公開されました。

図1 VininI_Trend_LRMA指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1360

