Camarilla Equation Modified - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Rudinei Felipetto
1026
(27)
Autor real:

Nikolay Kositsin

El indicador fue desarrollado incialmente por Nikolay Kositsin, y modificado después para representar las líneas a la derecha del gráfico, con el objetivo de reducir la cantidad de líneas que cruzan las velas.

Información más detallada sobre el indicador en: https://www.mql5.com/en/code/469.

Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/13581

EF_distance_HTF EF_distance_HTF

Indicador EF_distance con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

DSSBressert_HTF DSSBressert_HTF

Indicador DSSBressert con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Exp_EMA-Crossover_Signal Exp_EMA-Crossover_Signal

El experto Exp_EMA-Crossover_Signal está construido en base a las señales del indicador de señal de semáforo EMA-Crossover_Signal.

Exp_EMA_Prediction Exp_EMA_Prediction

El experto Exp_EMA_Prediction está construido en base a las señales del indicador de señal de semáforo EMA_Prediction.