Camarilla Equation Modified - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Rudinei Felipetto
- Visualizaciones:
- 1026
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor real:
El indicador fue desarrollado incialmente por Nikolay Kositsin, y modificado después para representar las líneas a la derecha del gráfico, con el objetivo de reducir la cantidad de líneas que cruzan las velas.
Información más detallada sobre el indicador en: https://www.mql5.com/en/code/469.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/13581
