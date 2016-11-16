入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むDSSBressert指標

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むEF_distance指標

Exp_EMA-Crossover_Signalエキスパートアドバイザー はEMA-Crossover_Signalセマフォシグナル指標によって生成されたシグナルに基づいています。

Exp_EMA_Predictionエキスパートアドバイザー はEMA_Prediction セマフォシグナル指標によって生成されたシグナルに基づいています。