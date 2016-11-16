無料でロボットをダウンロードする方法を見る
私たちのファンページに参加してください
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Camarilla Equation Modified (修正されたカマリリャ式) - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Rudinei Felipetto
- ビュー:
- 896
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
実際の著者： Nikolay Kositsin
最初にNikolay Kositsinによって書かれ、チャートの右側のプロットラインに調整されてローソク足上の線数が減少しました。
詳細はhttps://www.mql5.com/en/code/469にあります。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/13581
