ポケットに対して
インディケータ

Camarilla Equation Modified (修正されたカマリリャ式) - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
発行者:
Rudinei Felipetto
ビュー:
896
評価:
(27)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者 Nikolay Kositsin

最初にNikolay Kositsinによって書かれ、チャートの右側のプロットラインに調整されてローソク足上の線数が減少しました。

詳細はhttps://www.mql5.com/en/code/469にあります。


元のコード: https://www.mql5.com/en/code/13581

