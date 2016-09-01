Der echte Autor:

Nikolay Kositsin

Der Indikator wurde zuerst von Nikolay Kositsin entwickelt, und danach wurde er für die Anzeige der Linie rechts vom Chart modifiziert, zwecks der Reduzierung der Anzahl der Linien, die die Kerzen kreuzen.

die ausführliche Information über den Indikator: https://www.mql5.com/en/code/469.