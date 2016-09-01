CodeBaseKategorien
Indikatoren

Camarilla Equation Modified - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Veröffentlicht:
Rudinei Felipetto
Ansichten:
910
Rating:
(27)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der echte Autor:

Nikolay Kositsin

Der Indikator wurde zuerst von Nikolay Kositsin entwickelt, und danach wurde er für die Anzeige der Linie rechts vom Chart modifiziert, zwecks der Reduzierung der Anzahl der Linien, die die Kerzen kreuzen.

die ausführliche Information über den Indikator: https://www.mql5.com/en/code/469.

Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/13581

