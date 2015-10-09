代码库部分
改编的卡玛瑞拉 (Camarilla) 方程 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Rudinei Felipetto
显示:
2316
等级:
(27)
已发布:
已更新:
真实作者:

Nikolay Kositsin

初始版由 Nikolay Kositsin 编写, 调整绘线位置到图表右侧, 减少覆盖蜡烛条的线数量。

更多信息在: https://www.mql5.com/zh/code/469

原代码： https://www.mql5.com/en/code/13581

EF_distance_HTF EF_distance_HTF

指标 EF_distance 在输入参数中有时间帧选项。

DSSBressert_HTF DSSBressert_HTF

指标 DSSBressert 在输入参数中有时间帧选项。

Exp_EMA-Crossover_Signal Exp_EMA-Crossover_Signal

这款 Exp_EMA-Crossover_Signal EA 基于 EMA-Crossover_Signal 信号量指标生成的信号。

Exp_EMA_Prediction Exp_EMA_Prediction

这款 Exp_EMA_Prediction EA 基于 EMA_Prediction 信号量指标生成的信号。