请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
改编的卡玛瑞拉 (Camarilla) 方程 - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
- Rudinei Felipetto
- 显示:
- 2316
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
真实作者:
初始版由 Nikolay Kositsin 编写, 调整绘线位置到图表右侧, 减少覆盖蜡烛条的线数量。
更多信息在: https://www.mql5.com/zh/code/469。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/13581
EF_distance_HTF
指标 EF_distance 在输入参数中有时间帧选项。DSSBressert_HTF
指标 DSSBressert 在输入参数中有时间帧选项。
Exp_EMA-Crossover_Signal
这款 Exp_EMA-Crossover_Signal EA 基于 EMA-Crossover_Signal 信号量指标生成的信号。Exp_EMA_Prediction
这款 Exp_EMA_Prediction EA 基于 EMA_Prediction 信号量指标生成的信号。