EF_distance_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1058
Ranking:
(16)
Publicado:
Actualizado:
Indicador EF_distance con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators debe existir el indicador EF_distance.mq5.

Fig. 1. Indicador EF_distance_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13574

