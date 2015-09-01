Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Equação modificada Camarilla - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Rudinei Felipetto
- Visualizações:
- 1454
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Real Autor:
Inicialmente escrito por Nikolay Kositsin, é ajustado para traçar linhas do lado direito do gráfico, reduzindo o número de linhas sobre os candles.
Mais informações no link: https://www.mql5.com/pt/code/469.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/13581
EF_distance_HTF
O indicador EF_distance com a opção de seleção do timeframe nos parâmetros de entrada.DSSBressert_HTF
O indicador DSSBressert com a opção de seleção do timeframe nos parâmetros de entrada.
Exp_EMA-Crossover_Signal
O Expert Advisor Exp_EMA-Crossover_Signal é baseado em sinais do tipo semáforo gerados pelo indicador de sinal EMA-Crossover_Signal.Exp_EMA_Prediction
O Expert Advisor Exp_EMA_Prediction é baseado em sinais de tipo semáforo gerados pelo indicador de sinal EMA_Prediction.