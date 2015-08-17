Реальный автор:

Nikolay Kositsin

Индикатор был изначально разработан Николаем Косициным, а затем модифицирован для отображения линий справа от графика с целью сократить количество линий, пересекающих свечи.

Подробная информация об индикаторе: https://www.mql5.com/en/code/469.