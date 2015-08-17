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Camarilla Equation Modified - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Rudinei FelipettoHere we go .....
- Просмотров:
- 3004
- Рейтинг:
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- Опубликован:
- Обновлен:
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Реальный автор:
Индикатор был изначально разработан Николаем Косициным, а затем модифицирован для отображения линий справа от графика с целью сократить количество линий, пересекающих свечи.
Подробная информация об индикаторе: https://www.mql5.com/en/code/469.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13581
Horizontal GridLines
Строит горизонтальные линии на текущем графике для анализа движения цены.Peak Lines by Price Histogram
Этот индикатор показывает линии поддержки/сопротивления, используя гистограмму цены.
FX5_SelfAdjustingCCI
Осциллятор CCI с границами перекупленности/перепроданности в виде полос Боллинджера.FX5_SelfAdjustingMomentum
Осциллятор Momentum с границами перекупленности/перепроданности в виде полос Боллинджера.