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Индикаторы

Camarilla Equation Modified - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Rudinei Felipetto
Rudinei Felipetto

Rudinei Felipetto

Here we go .....
3 кода 3 темы 8 комментариев
Просмотров:
3004
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Nikolay Kositsin

Индикатор был изначально разработан Николаем Косициным, а затем модифицирован для отображения линий справа от графика с целью сократить количество линий, пересекающих свечи.

Подробная информация об индикаторе: https://www.mql5.com/en/code/469.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13581

Horizontal GridLines Horizontal GridLines

Строит горизонтальные линии на текущем графике для анализа движения цены.

Peak Lines by Price Histogram Peak Lines by Price Histogram

Этот индикатор показывает линии поддержки/сопротивления, используя гистограмму цены.

FX5_SelfAdjustingCCI FX5_SelfAdjustingCCI

Осциллятор CCI с границами перекупленности/перепроданности в виде полос Боллинджера.

FX5_SelfAdjustingMomentum FX5_SelfAdjustingMomentum

Осциллятор Momentum с границами перекупленности/перепроданности в виде полос Боллинджера.