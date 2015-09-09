CodeBaseSecciones
Exp_EMA-Crossover_Signal - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1033
(19)
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) ver
\MQL5\Indicators\
ema-crossover_signal.mq5 (7.58 KB) ver
\MQL5\Experts\
exp_ema-crossover_signal.mq5 (7.52 KB) ver
El experto Exp_EMA-Crossover_Signal está construido en base a las señales del indicador de señal de semáforo EMA-Crossover_Signal.

La señal de ejecución de operaciones tendrá lugar en el momento del cierre de una barra, si ha aparecido un nuevo rombo del indicador del color correspondiente.

Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador EMA-Crossover_Signal.ex5 esté en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.

Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace Trade Algorithms.

Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.

Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Resultados de la simulación en el año 2014 en USDJPY H6:

Fig.2. Gráfico de resultados de simulación

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13588

