Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Exp_EMA-Crossover_Signal - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1033
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El experto Exp_EMA-Crossover_Signal está construido en base a las señales del indicador de señal de semáforo EMA-Crossover_Signal.
La señal de ejecución de operaciones tendrá lugar en el momento del cierre de una barra, si ha aparecido un nuevo rombo del indicador del color correspondiente.
Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador EMA-Crossover_Signal.ex5 esté en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.
Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace Trade Algorithms.
Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.
Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico
Resultados de la simulación en el año 2014 en USDJPY H6:
Fig.2. Gráfico de resultados de simulación
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13588
Camarilla Equation Modified construye líneas a la derecha del gráfico.EF_distance_HTF
Indicador EF_distance con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
El experto Exp_EMA_Prediction está construido en base a las señales del indicador de señal de semáforo EMA_Prediction.EMAAngle_HTF
Indicador EMAAngle con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.