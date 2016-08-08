実際の著者：

Victor Nicolaev

期間が等差数列によって変更移動平均のグループのシグナルに基づいて値が決定されるトレンド指標。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

この指標は初めにMQL4で実装され2008年9月19日にコードベースで公開されました。

図1 VininI_Trend指標