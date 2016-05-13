Der echte Autor:

Victor Nicolaev

Ein Trend Indikator der seine Werte von den Signalen der Gruppe von gleitenden Durchschnitten, deren Periode sich in einer arithmetischen Reihe ändern, ableitet.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 19.09.2008.

Abb.1 Der VininI_Trend Indikator