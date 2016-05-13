CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

VininI_Trend - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1040
Rating:
(20)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
vinini_trend.mq5 (9.63 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der echte Autor:

Victor Nicolaev

Ein Trend Indikator der seine Werte von den Signalen der Gruppe von gleitenden Durchschnitten, deren Periode sich in einer arithmetischen Reihe ändern, ableitet.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 19.09.2008.

Abb.1 Der VininI_Trend Indikator

Abb.1 Der VininI_Trend Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1358

Pivot Points to Html Pivot Points to Html

Dieses Skript berechnet Pivotpunkte für alle Symbole der Marktübersicht und zeigt die Ergebnisse in einer HTML-Datei an.

Klasse zum Zeichnen des ADX Wilder mit Hilfe des Ringbuffers Klasse zum Zeichnen des ADX Wilder mit Hilfe des Ringbuffers

Die Klasse wurde für die Berechnung des technischen Indikators Average Directional Movement Index Wilder (Average Directional Movement Index Wilder, ADX Wilder) unter Verwendung des Algorithmus für den Ringbuffer entworfen.

VininI_Trend_XMA_WPR VininI_Trend_XMA_WPR

Ein Trend Indikator der seine Werte von den Signalen des Williams Percent Range Indikator und der Gruppe seiner Signallinien, deren Periode sich in einer arithmetischen Reihe ändern, ableitet.

VininI_Trend_LRMA VininI_Trend_LRMA

Ein Trend Indikator der seine Werte von den Signalen des LRMA Moving Average Indikator und der Gruppe seiner Signallinien, deren Periode sich in einer arithmetischen Reihe ändern, ableitet.