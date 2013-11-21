请观看如何免费下载自动交易
真实作者:
Victor Nicolaev
一个趋势指标，检测一群均线的信号值, 均线群 按算术级数改变周期。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 19.09.2008.
图例.1 VininI_Trend 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1358
i-KlPrice
一个趋势指标，在超级 Keltner 通道基础上实现。XMA_TrendSignal
此指标指示市场的三种状态。
VininI_Trend_XMA_WPR
一个趋势指标，检测 Williams 百分比范围指标以及一群它的信号线的信号值，信号线群按算术级数改变周期。VininI_Trend_LRMA
一个趋势指标，检测 LRMA 均线以及一群它的信号线的信号值，信号线群按算术级数改变周期。