VininI_Trend - MetaTrader 5脚本

真实作者:

Victor Nicolaev

一个趋势指标，检测一群均线的信号值, 均线群 按算术级数改变周期。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 19.09.2008.

图例.1 VininI_Trend 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1358

