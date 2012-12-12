CodeBaseРазделы
VininI_Trend - индикатор для MetaTrader 5

Реальный автор:

Victor Nicolaev

Трендовый индикатор, определяющий свои значения на основании сигналов с совокупности мувингов, периоды которых меняются в арифметической прогрессии.

Индикатор использует классы  библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 19.09.2008.

Рис.1 Индикатор VininI_Trend

