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EF_distance_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор EF_distance с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора EF_distance.mq5.
Рис.1. Индикатор EF_distance_HTF
DSSBressert_HTF
Индикатор DSSBressert с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_DigVariation
Эксперт Exp_DigVariation построен на основе изменения направления движения ненормированного осциллятора DigVariation.
Exp_EMA-Crossover_Signal
Эксперт Exp_EMA-Crossover_Signal построен на основе сигналов семафорного сигнального индикатора EMA-Crossover_Signal.Exp_EMA_Prediction
Эксперт Exp_EMA_Prediction построен на основе сигналов семафорного сигнального индикатора EMA_Prediction.