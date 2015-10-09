请观看如何免费下载自动交易
指标 EF_distance 在输入参数中有时间帧选项。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)
此指标需要 EF_distance.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
图例.1. EF_distance_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13574
DSSBressert_HTF
指标 DSSBressert 在输入参数中有时间帧选项。水平网格线
在当前图表上创建水平网格线, 以便进行价格行为分析
改编的卡玛瑞拉 (Camarilla) 方程
在图表右侧绘制改编的卡玛瑞拉 (Camarilla) 方程。Exp_EMA-Crossover_Signal
这款 Exp_EMA-Crossover_Signal EA 基于 EMA-Crossover_Signal 信号量指标生成的信号。