EF_distance_HTF - indicador para MetaTrader 5
- 1233
-
O indicador EF_distance com a opção de seleção do timeframe nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicator (timeframe)
O indicador requer o arquivo EF_distance.mq5. Colocar no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador EF_distance_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13574
