コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

EF_distance_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
750
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むEF_distance指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指標チャート期間（時間枠）

この指標はEF_distance.mq5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。


図1　EF_distance_HTF指標

図1　EF_distance_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13574

DSSBressert_HTF DSSBressert_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むDSSBressert指標

横方向のグリッドライン 横方向のグリッドライン

価格アクション分析のために現在のチャートに横方向のグリッド線を作成します。

Camarilla Equation Modified (修正されたカマリリャ式) Camarilla Equation Modified (修正されたカマリリャ式)

Camarilla Equation Modifiedはチャートの右側に線をプロットします。

Exp_EMA-Crossover_Signal Exp_EMA-Crossover_Signal

Exp_EMA-Crossover_Signalエキスパートアドバイザー はEMA-Crossover_Signalセマフォシグナル指標によって生成されたシグナルに基づいています。