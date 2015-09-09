CodeBaseSecciones
Indicadores

Horizontal GridLines - indicador para MetaTrader 5

El indicador construye en el gráfico líneas horizontales estáticas con un intervalo determinado. Estas líneas son útiles a la hora de comerciar según patrones de precio.

Para usar este indicador, añádalo al gráfico principal, elija la cantidad necesaria de líneas e indique el intervalo. Además, se puede cambiar el color y el estilo de las líneas.

Ajustes:

  • lines — cantidad de líneas a ambos lados del precio actual;
  • interval — intervalo entre líneas;
  • line_style — estilo de las líneas;
  • line_width — grosor de las líneas;
  • line_color — color de las líneas.

Ejemplo:

