El indicador construye en el gráfico líneas horizontales estáticas con un intervalo determinado. Estas líneas son útiles a la hora de comerciar según patrones de precio.

Para usar este indicador, añádalo al gráfico principal, elija la cantidad necesaria de líneas e indique el intervalo. Además, se puede cambiar el color y el estilo de las líneas.

Ajustes:

lines — cantidad de líneas a ambos lados del precio actual;

cantidad de líneas a ambos lados del precio actual; interval — intervalo entre líneas;

intervalo entre líneas; line_style — estilo de las líneas;

estilo de las líneas; line_width — grosor de las líneas;

grosor de las líneas; line_color — color de las líneas.





Ejemplo: