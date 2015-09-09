Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Horizontal GridLines - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1659
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador construye en el gráfico líneas horizontales estáticas con un intervalo determinado. Estas líneas son útiles a la hora de comerciar según patrones de precio.
Para usar este indicador, añádalo al gráfico principal, elija la cantidad necesaria de líneas e indique el intervalo. Además, se puede cambiar el color y el estilo de las líneas.
Ajustes:
- lines — cantidad de líneas a ambos lados del precio actual;
- interval — intervalo entre líneas;
- line_style — estilo de las líneas;
- line_width — grosor de las líneas;
- line_color — color de las líneas.
Ejemplo:
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/13572
El experto Exp_DigVariation está construido sobre la base del cambio de dirección del movimiento del oscilador DigVariation.DigVariation_HTF
Indicador DigVariation con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
Indicador DSSBressert con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.EF_distance_HTF
Indicador EF_distance con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.