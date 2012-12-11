CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Скрипты

Pivot Points to Html - скрипт для MetaTrader 5

Serhii Ivanenko | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4639
Рейтинг:
(36)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Предназначен для того, чтобы всегда иметь под рукой уровни пивота больших фреймов (W1, MN1) по всем символам из обзора рынка. Результаты работы скрипта записываются в html-файл в папку MetaTrader5/MQL5/Files. Для просмотра подойдёт любой современный браузер, из которого, при необходимости, можно файл распечатать (что и было целью создания скрипта). При выводе на печать в браузере, зайдите в "Файл - Параметры страницы", и установите галочку напротив "Печатать цвет фона и рисунки".

Набрасывать скрипт можно на график любой валютной пары любого таймфрейма, так как всё равно расчёт будет производиться по всем символам, и по данным фрейма, который Вы укажете во входных параметрах.

Параметры:

  • Название файла - так будет называться файл с результатами расчётов. Расширение указывать не нужно!
  • Таймфрейм для расчёта - по данным какого таймфрейма, будут расчитаны Pivot Points.

Результат работы скрипта (так выглядит html-файл):

Pivot Points to Html-file

VininI_Trend_XMA_WPR VininI_Trend_XMA_WPR

Трендовый индикатор, определяющий свои значения на основании сигналов с индикатора Williams' Percent Range и совокупности его сигнальных линий, периоды которых меняются в арифметической прогрессии.

Класс для построения ADX с использованием кольцевого буфера Класс для построения ADX с использованием кольцевого буфера

Класс предназначен для расчета технического индикатора Индекс Среднего Направления Движения (Average Directional Movement Index, ADX) с использованием алгоритма кольцевого буфера.

VininI_Trend_LRMA VininI_Trend_LRMA

Трендовый индикатор, определяющий свои значения на основании сигналов с мувинга LRMA и совокупности его сигнальных линий, периоды которых меняются в арифметической прогрессии.

VininI_Trend VininI_Trend

Трендовый индикатор, определяющий свои значения на основании сигналов с совокупности мувингов, периоды которых меняются в арифметической прогрессии.