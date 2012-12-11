Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Pivot Points to Html - скрипт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 4639
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Предназначен для того, чтобы всегда иметь под рукой уровни пивота больших фреймов (W1, MN1) по всем символам из обзора рынка. Результаты работы скрипта записываются в html-файл в папку MetaTrader5/MQL5/Files. Для просмотра подойдёт любой современный браузер, из которого, при необходимости, можно файл распечатать (что и было целью создания скрипта). При выводе на печать в браузере, зайдите в "Файл - Параметры страницы", и установите галочку напротив "Печатать цвет фона и рисунки".
Набрасывать скрипт можно на график любой валютной пары любого таймфрейма, так как всё равно расчёт будет производиться по всем символам, и по данным фрейма, который Вы укажете во входных параметрах.
Параметры:
- Название файла - так будет называться файл с результатами расчётов. Расширение указывать не нужно!
- Таймфрейм для расчёта - по данным какого таймфрейма, будут расчитаны Pivot Points.
Результат работы скрипта (так выглядит html-файл):
Трендовый индикатор, определяющий свои значения на основании сигналов с индикатора Williams' Percent Range и совокупности его сигнальных линий, периоды которых меняются в арифметической прогрессии.Класс для построения ADX с использованием кольцевого буфера
Класс предназначен для расчета технического индикатора Индекс Среднего Направления Движения (Average Directional Movement Index, ADX) с использованием алгоритма кольцевого буфера.
Трендовый индикатор, определяющий свои значения на основании сигналов с мувинга LRMA и совокупности его сигнальных линий, периоды которых меняются в арифметической прогрессии.VininI_Trend
Трендовый индикатор, определяющий свои значения на основании сигналов с совокупности мувингов, периоды которых меняются в арифметической прогрессии.