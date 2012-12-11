Предназначен для того, чтобы всегда иметь под рукой уровни пивота больших фреймов (W1, MN1) по всем символам из обзора рынка. Результаты работы скрипта записываются в html-файл в папку MetaTrader5/MQL5/Files. Для просмотра подойдёт любой современный браузер, из которого, при необходимости, можно файл распечатать (что и было целью создания скрипта). При выводе на печать в браузере, зайдите в "Файл - Параметры страницы", и установите галочку напротив "Печатать цвет фона и рисунки".



Набрасывать скрипт можно на график любой валютной пары любого таймфрейма, так как всё равно расчёт будет производиться по всем символам, и по данным фрейма, который Вы укажете во входных параметрах.



Параметры:



Название файла - так будет называться файл с результатами расчётов. Расширение указывать не нужно!

Таймфрейм для расчёта - по данным какого таймфрейма, будут расчитаны Pivot Points.



Результат работы скрипта (так выглядит html-файл):