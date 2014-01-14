Pontos de Pivot para Html

Ele é projetado para ter sempre em mãos os níveis de pivot dos grandes timeframes (W1, MN1) em todos os símbolos de observação no mercado. Os resultados do trabalho do script estão escritos em arquivo html na pasta MetaTrader5/MQL5/Files. Pode visualizar em qualquer navegador avançado se o arquivo necessário pode ser impresso (que era o objetivo da criação do script). Quando você for imprimir em seu navegador, vá em "Arquivo - Configurar página" e marque ao lado a verificação de "cores e imagens de fundo de impressão".

Você pode jogar um script no gráfico de qualquer par de moedas de qualquer timeframe, onde o cálculo será realizado em todos os ativos e dados de timeframe que você definirá nos parâmetros de entrada.

Parâmetros:



File name - é o nome do arquivo com os resultados dos cálculos. Não há necessidade de especificar a extensão do arquivo!

Timeframe to calculate - serão calculados de acordo com o timeframe dos Pontos de Pivot.

O resultado do trabalho do script (mostrando arquivo html):