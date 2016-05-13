und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Pivot Points to Html - Skript für den MetaTrader 5
Es wurde entworfen, um immer die Pivotlevels großer Timeframes (W1, MN1) für alle Symbole der Marktübersicht zur Hand zu haben. Die Ergebnisse der Arbeit des Skripts werden in eine HTML-Datei in den Ordner MetaTrader5/MQL5/Files geschrieben. Zur Anzeige kann jeder aktuelle Browser über den die Datei auch gedruckt werden kann (das war das Ziel als das Skript erstellt wurde) verwendet werden. Wenn Sie aus Ihrem Browser heraus drucken, wählen sie "Datei - Seite einrichten" und haken die Option "Hintergrundfarben und -bilder drucken" an.
Sie können das Skript auf jedes beliebige Währungspaar auf jedem beliebigen Timeframe anwenden, da die Berechnungen immer für alle Symbole und die in den Eingabeparameter definierten Timeframes durchgeführt werden.
Parameter:
- File name - Name der Datei mit den Berechnungsergebnissen. Es muss keine Dateinamenerweiterung angegeben werden!
- Timeframe to calculate - auf welchem Timeframe sollen die Pivot Points berechnet werden.
Das Ergebnis der Arbeit des Skripts (so sieht die HTML-Datei aus):
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1357
