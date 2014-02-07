它用于取得在市场观察中所有交易品种的长期时段(W1, MN1)的枢轴水平. 脚本的工作结果将写入html文件并放置于 MetaTrader5/MQL5/Files 文件夹下. 在高级浏览器中, 所需的文件可以被打印 (这也是创建脚本的目标). 当在您的浏览器中打印时, 访问菜单"文件 - 页面设置", 然后选择"打印背景颜色和图片"之后的标记.



您可以把脚本加载到任何货币对任何时段的图表中, 因为计算可以在您在输入参数中指定的所有交易品种和时段数据中进行.



参数:



File name - 包含计算结果的文件名无需指定文件的扩展名!

Timeframe to calculate - 根据哪一个时段计算枢轴点.



脚本运行的结果 (即 html-文件的样子):