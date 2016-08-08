コードベースセクション
ポケットに対して
スクリプト

Pivot Points to Html - MetaTrader 5のためのスクリプト

Serhii Ivanenko | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1135
評価:
(36)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
スクリプト動作の結果（html-fileの外観）：

Pivot Points to Html-file

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1357

