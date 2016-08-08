無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Pivot Points to Html - MetaTrader 5のためのスクリプト
- ビュー:
- 1135
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
スクリプト動作の結果（html-fileの外観）：
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1357
リングバッファを使用してADX Wilderを描画するクラス
このクラスは、リングバッファアルゴリズムを使用したテクニカル指標のADXW（Average Directional Movement Index Wilder、ADX Wilder）の計算のために設計されています。Exp_ColorTrend_CF
Exp_ColorTrend_CF取引システムは、ColorTrend_CF指標で表示されるトレンド方向の変化に基づいています。
VininI_Trend
期間が等差数列によって変更移動平均のグループのシグナルに基づいて値が決定されるトレンド指標。VininI_Trend_XMA_WPR
ウィリアムズパーセントレンジ指標とその期間が等差数列によって変更するシグナルラインから取られたシグナルに基づいてその値を決定するトレンド指標。