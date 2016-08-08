このクラスは、リングバッファアルゴリズムを使用したテクニカル指標のADXW（Average Directional Movement Index Wilder、ADX Wilder）の計算のために設計されています。

Exp_ColorTrend_CF取引システムは、ColorTrend_CF指標で表示されるトレンド方向の変化に基づいています。