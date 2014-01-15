Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Exp_ColorLeManTrend - Asesor Experto para MetaTrader 5
El sistema de comercio Exp_ColorLeManTrend se basa en los cambios de dirección de la tendencia que muestra el indicador ColorLeManTrend. La señal se forma cuando la barra se cierra y hay un cambio en el color de la nube del indicador.
Coloca el fichero compilado ColorLeManTrend.ex5 en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Durante las pruebas que se muestran a continuación se han utilizado los parámetros de entrada por defecto del Asesor Experto. No se han utilizado Stop Loss ni Take Profit durante las pruebas.
Fig. 1. Instancias del historial de las transacciones en el gráfico.
Resultados de la prueba para EURAUD H4 en 2011:
Fig. 2. Gráfico de los resultados de las pruebas
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1354
